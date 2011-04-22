У Львові курсує перший тролейбус для незрячих

У Львові за 13-м маршрутом курсує перший тролейбус, облаштований спеціально для незрячих людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Робота щодо пристосування львівського громадського транспорту до потреб людей з вадами зору або слуху почалась ще минулого року, - зазначив виконавчий директор Львівського осередку Української спілки інвалідів (УСІ) Оксана ПОТИМКО. – На жаль, зараз у місті громадський транспорт пристосований тільки для людей у візочках, а тим, хто не чує або не бачить, пересуватись містом досить важко».

Робота над створенням «озвучуваного» тролейбуса тривала близько року. Потрібно було визначитись, за яким маршрутом ходитиме тролейбус, знайти інвестора, записати аудіо та встановити обладнання на тролейбусі.

«Я звернулась до телерадіокомпанії «Люкс» і вони допомогли з озвученням зупинок. Також ми визначились з тим, що тролейбус має курсувати за маршрутом № 13, де компактно проживають люди з вадами зору. Тролейбус обладнаний динаміками, і під час руху лунає назва зупинки, до якої під’їхав тролейбус, і назва наступної. Крім того, є зовнішній динамік, який при гальмуванні тролейбусу на зупинці озвучує, що під’їхав тролейбус №13, який курсує за таким-то маршрутом. Це є орієнтиром для людей, які позбавлені зору, про те, що там, звідки лунає голос – двері тролейбусу», - додала О.ПОТИМКО.

Наступним кроком буде облаштування тролейбусу для потреб людей, що не чують. Для цього необхідно обладнати салон тролейбусу екраном з біжучою стрічкою, на якій висвітлюватимуть назви зупинок.

Як зазначив керівник КП «Львівелектротранс» Володимир КАРПА з приводу запуску тролейбусу для незрячих людей, «цей тролейбус – це перша апробація. Якщо такий засіб виявиться ефективним, ми запровадимо озвучення і на інших комунальних маршрутах”.