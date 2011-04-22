В Івано-Франківську ліквідатори одноразово отримають по 252 грн
14:04, 22 квітня 2011Новини регіонів
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Розпорядження міськвиконкому
В Івано-Франківську учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 7,811 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в Івано-франківському міськвиконкомі, відповідне розпорядження підписав міський голова Віктор ААНУШКЕВИЧУС на прохання ряду громадських організацій.
Відповідно до розпорядження, 31 учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та їхні родичі отримають з міського бюджету по 252 грн.
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