В Івано-Франківську ліквідатори одноразово отримають по 252 грн

В Івано-Франківську учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 7,811 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Івано-франківському міськвиконкомі, відповідне розпорядження підписав міський голова Віктор ААНУШКЕВИЧУС на прохання ряду громадських організацій.

Відповідно до розпорядження, 31 учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та їхні родичі отримають з міського бюджету по 252 грн.