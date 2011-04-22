Дитячі лікарні Прикарпаття отримали медичне обладнання
15:30, 22 квітня 2011Новини регіонів
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На 200 тис. грн.
Дитячі лікарні Прикарпаття отримали медичне обладнання на суму 202,7 тис. гривень.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
Медичне обладнання було придбано за кошти, зібрані в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2010 році в Івано-Франківській області.
Зокрема, було закуплено 7 пульсоксиметрів та монітор пацієнта.
Довідка УНІАН. З 1 по 15 травня 2011 року в області розпочнеться VІ щорічна Всеукраїнська акція «Серце до серця».
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