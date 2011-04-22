Дитячі лікарні Прикарпаття отримали медичне обладнання на суму 202,7 тис. гривень.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

Медичне обладнання було придбано за кошти, зібрані в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» у 2010 році в Івано-Франківській області.

Зокрема, було закуплено 7 пульсоксиметрів та монітор пацієнта.

Довідка УНІАН. З 1 по 15 травня 2011 року в області розпочнеться VІ щорічна Всеукраїнська акція «Серце до серця».