Дніпропетровщина: виділено 1 млн на медобслуговування чорнобильців

Дніпропетровська обласна рада виділила з обласного бюджету 1 млн. грн. на медичне обслуговування постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Дніпропетровської облради Євген УДОД.

За його словами, за рахунок обласного бюджету також будуть придбані путівки на оздоровлення дітей чорнобильців на суму 350 тис. грн. та мікроавтобус для потреб обласної громадської організації «Союз Чорнобиль» вартість 200 тис. грн.

Є.УДОД зазначив, що у 2011 році інваліди-чорнобильці I групи отримають від влади 21 автомобіль та 5 квартир.

В рамках місцевих програм, які діють в регіоні, передбачено надати матеріальну допомогу 5,7 тис. чорнобильцям на загальну суму 1,4 млн. грн.