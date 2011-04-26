На Житомирщині планується оздоровити 55% школярів

У Житомирській області цього року планується оздоровити 55% дітей шкільного віку.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, в області прийнята облрадою і вже працює Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки.

На Житомирщині проживають 140 тисяч 476 дітей шкільного віку. За літній період 2010 року вдалося забезпечити 50,1% цих дітей усіма видами відпочинку.

Цього року фінансування на оздоровлення дітей суттєво зменшено, тому в області активно залучатимуть кошти благодійних, громадських, релігійних організацій.

Першочергова увага, зазначають в ОДА, надаватиметься дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених сімей та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В області діє міжвідомчий оперативний штаб з координації підготовки і проведення літнього оздоровлення.

Загалом у регіоні працюють 19 оздоровчих закладів для дітей (з урахуванням таборів, організованих релігійними громадами - УНІАН). Середня вартість путівки до стаціонарних закладів оздоровлення становитиме 1700-2100 гривень.