У Криму побільшало небезпечних відходів

До кінця 2010 року на підприємствах Криму накопичилося понад 47,5 млн. тонн відходів І–IV класів небезпеки, що на 5,3% більше, ніж на початок року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Із загальної кількості відходів, що утворилися протягом 2010 року, 80,4% припадає на підприємства переробної промисловості. Частка надзвичайно небезпечних і високонебезпечних (I й II класів) відходів у загальному обсязі тих, що утворилися, становить 8,7%, малонебезпечних відходів – 91,3%. Із загальної кількості тих, що утворилися, утилізовано 199,2 тис. тонн, або 6,9% небезпечних відходів.

Минулого року було передано іншим підприємствам для подальшої переробки 678,4 тис. тонн небезпечних відходів.