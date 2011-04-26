У Києві знайдено підлітків, які 18 квітня зникли у Білій Церкві

10:51, 26 квітня 2011
Новини регіонів
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«Мандрівників» повернуто батькам

У Києві було знайдено чотирьох підлітків, які зникли у місті Біла Церква.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Київській області, хлопців віком від 11 до 14 років виявили громадяни у столичному Гідропарку за фотокартками, які розповсюдила міліція .

Наразі встановлено, що один із хлопчиків вкрав у батьків 6 тис. грн.

Як зазначили в міліції, всіх «мандрівників» уже повернуто батькам.

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