У Києві знайдено підлітків, які 18 квітня зникли у Білій Церкві

У Києві було знайдено чотирьох підлітків, які зникли у місті Біла Церква.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Київській області, хлопців віком від 11 до 14 років виявили громадяни у столичному Гідропарку за фотокартками, які розповсюдила міліція .

Наразі встановлено, що один із хлопчиків вкрав у батьків 6 тис. грн.

Як зазначили в міліції, всіх «мандрівників» уже повернуто батькам.