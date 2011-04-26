У Північно-Кримському каналі потонула дитина

У Північно-Кримському каналі в Красноперекопському районі Криму потонув підліток, ведуться пошуки тіла.

Інформація про подію в місці, не призначеному для лову риби й купання, надійшла до рятувальників 25 квітня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Потонув 13-річний житель села Братське.

Дві групи рятувальників оглянули місце події, також проведено патрулювання території – затонулого підлітка не знайдено.

Пошукові роботи продовжаться сьогодні.