У Північно-Кримському каналі потонула дитина
10:58, 26 квітня 2011Новини регіонів
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Тіло не знайшли
У Північно-Кримському каналі в Красноперекопському районі Криму потонув підліток, ведуться пошуки тіла.
Інформація про подію в місці, не призначеному для лову риби й купання, надійшла до рятувальників 25 квітня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Потонув 13-річний житель села Братське.
Дві групи рятувальників оглянули місце події, також проведено патрулювання території – затонулого підлітка не знайдено.
Пошукові роботи продовжаться сьогодні.
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