Черкащина: внаслідок зіткнення вантажівок витік аміак
15:27, 26 квітня 2011Новини регіонів
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Постраждалих та забруднення немає
У Черкаській області, на 195-му км автошляху Київ-Одеса, учора ввечері вантажний автомобіль „МАЗ-5337” зіткнувся з вантажним автомобілем Magirus-Iveco, що перевозив дві ємності з аміаком по 20 метрів кубічних.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено зливну арматуру ємності, через яку стався витік аміаку.
Вночі підрозділами МНС аварію було ліквідовано.
Жертв, постраждалих та забруднення навколишнього середовища немає.
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