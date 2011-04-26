Черкащина: внаслідок зіткнення вантажівок витік аміак

У Черкаській області, на 195-му км автошляху Київ-Одеса, учора ввечері вантажний автомобіль „МАЗ-5337” зіткнувся з вантажним автомобілем Magirus-Iveco, що перевозив дві ємності з аміаком по 20 метрів кубічних.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено зливну арматуру ємності, через яку стався витік аміаку.

Вночі підрозділами МНС аварію було ліквідовано.

Жертв, постраждалих та забруднення навколишнього середовища немає.