У Луганську запустили в небо тисячу паперових журавликів
16:06, 26 квітня 2011Новини регіонів
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На згадку про загиблих на ЧАЕС
Сьогодні в Луганську біля пам`ятника «Чорнобильський Лелека» пройшов мітинг-реквієм.
Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу пам`яті жертв Чорнобильської катастрофи взяли участь представники Луганської облдержадміністрації, облради, Луганської міськради. Вони поклали квіти до плит з іменами загиблих ліквідаторів.
Митрополит Луганський і Алчевський ІОАННІКІЙ провів панахиду.
Діти на згадку про загиблих на ЧАЕС запустили в небо тисячу паперових журавликів, прив`язавши їх до повітряних куль.
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