У Луганську запустили в небо тисячу паперових журавликів

Сьогодні в Луганську біля пам`ятника «Чорнобильський Лелека» пройшов мітинг-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу пам`яті жертв Чорнобильської катастрофи взяли участь представники Луганської облдержадміністрації, облради, Луганської міськради. Вони поклали квіти до плит з іменами загиблих ліквідаторів.

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