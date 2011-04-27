У 24 школярів у Сумах виявлено стафілокок

Збудником захворювання 24-х школярів у місті Суми став стафілокок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу за результатами бактеріологічних досліджень повідомив головний державний санітарний лікар м. Суми Олександр ЧЕРНЯК.

«Групове захворювання учнів школи №6 на гостру кишкову інфекцію викликав золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus), а джерелом інфекції стали працівники харчоблоку», - повідомив О.ЧЕРНЯК.

За його інформацією, епідеміологічним чинником інфікування стали готові страви, які вживали 20 квітня хворі в шкільній їдальні - салат із капусти та ковбаса варена (лікарська), а лабораторно підтверджено, що носієм цього збудника були двоє працівників харчоблоку й прибиральниця навчального закладу. Внаслідок цього і відбулося масове захворювання дітей.

«Це умовно-патогенна інфекція, носієм якої є велика кількість людей, які навіть не підозрюють про її наявність. За умови накопичення значної кількості патогенної флори й за певних умов відбувається інтоксикація організму, що призводить до захворювання. Як відбулося забруднення їжі, ми ще сказати не можемо, але зараз ми фактично не сумніваємося, що це один і той самий вид стафілокока", - зазначив О.ЧЕРНЯК.

На його думку, до виникнення захворювання призвів «збіг обставин і людський чинник».

У свою чергу заступник міського голови Сум Сергій ПАНЧЕНКО підкреслив, що «з цієї ситуації ми всі повинні зробити висновки». За його словами, наразі роботу харчоблоку припинено, в школі проведено завершальну дезинфекцію, введено поточну дезинфекцію за режимом кишкових інфекцій.

За словами мера, проведено нараду з директорами сумських шкіл, на якій було зосереджено увагу на особливому контролі за здійсненням і організацією харчування дітей, а надзвичайна протиепідемічна комісія доручила міській СЕС повторно перевірити всі харчоблоки навчальних закладів міста, перспективне меню, а ветеринарній службі - постачальників продуктів харчування. Також буде проведено позапланове навчання працівників харчоблоків.

Присутній на брифінгу головний лікар комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Олександр ЄМЕЦЬ повідомив, що всього було госпіталізовано 24 дитини, а станом на 26 квітня 9 хворих уже виписані й перебувають вдома під наглядом медиків.

Він підкреслив, що всі хворі діти отримували лікування й медикаменти за кошти міського бюджету відповідно до протоколу лікування цієї хвороби.

С.ПАНЧЕНКО заявив, що дисциплінарне покарання понесуть як директор школи, так і завідуючий виробництвом і безпосередньо працівники, які готували їжу.

Як повідомляв УНІАН, у період із 20 по 23 квітня в Сумах було госпіталізовано 24 учні школи № 6 із симптомами гострого харчового отруєння. За матеріалами обласної санітарно-епідеміологічної станції директор Сумською школи №6 була оштрафована, а матеріали обласної СЕС про групове захворювання учнів із результатами лабораторних досліджень, направлені в прокуратуру.