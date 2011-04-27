В Одесі у супермаркеті обвалилася частина стелі

В Одесі в одному з найбільших торгових центрів «Сім`я» обвалилося близько 100 кв. м стелі над овочевим відділом.

Як передає кореспондент УНІАН, за свідченнями очевидців, «жертв недільного обвалення не було, оскільки покупців у цей момент було мало, і обвал стався поволі». Магазин продовжив роботу в штатному режимі.

Заступник адміністратора супермаркету, який відмовився назвати себе, так прокоментував ситуацію: «Обвалу не було – просто ми вирішили зробити ремонтні роботи у зв`язку з незадовільним станом стелі. Як бачите, відділ вже працює».