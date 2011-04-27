У школах і ПТУ відновили ранкову гімнастику

В загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Чернівецької області відновили проведення гімнастики

перед заняттями.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гімнастику відновлено згідно з наказом Головного управління освіти і науки ОДА з метою «поліпшити здоров’я дітей та підлітків».

Буковинські чиновники від освіти переконані, що відновлення та проведення гімнастики перед заняттями дасть змогу «покращити організацію учнів, підвищити працездатність учнів на уроках, загартовувати дитячий організм, формувати навички здорового способу життя, мотивацію до занять фізичної культури і спорту». На сьогоднішній день гімнастику перед

заняттями вже відновлено в усіх загальноосвітніх навчальних закладах Кельменецького, Сторожинецького, Путильського, Заставнівського районів та Чернівців.

Аби школярі мали добре здоров’я, вели здоровий спосіб життя, в облуправлінні освіти хочуть також відновити проведення фізкультпауз та фізкультхвилинок, фізкультурних перерв, годин здоров’я, фізкультурних занять в групах подовженого дня, днів здоров’я, туристичних походів, масових фізкультурних заходів тощо.