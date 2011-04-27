У Сумах у 5-поверховому житловому будинку стався вибух газу
Постраждав 60-річний господар
У Сумах в одній з квартир на останньому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку по вулиці Металургів стався вибух газоповітряної суміші.
У результаті вибуху і пожежі квартира була практично повністю знищена, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Сумській області.
У квартирах по сусідству потріскалися стіни, а в одній з них, за словами мешканців будинку, від вибуху виникла діра.
Рятувальники знайшли 60-річного господаря квартири. З численними опіками його госпіталізовано до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні. У постраждалого обгоріло приблизно 35% тіла, стан його здоров`я оцінюється як дуже тяжкий.
На думку сусідів постраждалого, чоловік посварився з дружиною, і намагався залишити її без житла, знищивши квартиру: напередодні люди бачили в його руках 5-літровий бідон з бензином.
Обставини пригоди розслідує спеціальна комісія.
На даний час в усьому будинку пошкоджені системи опалення і водопостачання.