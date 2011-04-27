Вінниччина: підліток пошкодив пам’ятники на 13 могилах
15:04, 27 квітня 2011Новини регіонів
0
Батьки відповідатимуть
У Хмільницькому районі Вінницької області 15-річний підліток пошкодив пам’ятники на 13 могилах.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
Встановлено, що хлопець пошкодив пам’ятники на сільському кладовищі з хуліганських спонукань.
Батьків хлопця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter