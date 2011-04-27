На Дніпропетровщині оздоровлять понад 200 тис. підлітків

У Дніпропетровській області цього літа оздоровлять понад 201 тис. підлітків, що становить майже 64% загальної кількості дітей шкільного віку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У 2011 році в Дніпропетровській області відкриються більше 970 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема 25 заміських таборів. Крім того, школярі регіону відпочиватимуть та лікуватимуться у 30 оздоровчих закладах на узбережжях Чорного та Азовського морів.

За даними прес-служби ОДА, на Дніпропетровщині влітку будуть оздоровлені всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яких нараховується близько 101 тис. Для придбання для них путівок з обласного та місцевих бюджетів заплановано виділити майже 26 млн. грн., що на 1,8 млн. грн. більше, ніж в 2010 році.