За фактом отруєння школярів порушено кримінальну справу

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу за фактом масового харчового отруєння учнів загальноосвітньої школи №6 у місті Суми.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора Сумської області Дмитро АНДРЄЄВ, прокуратура порушила справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм із запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

За словами Д.АНДРЄЄВА, перевіркою встановлено, що вранці 20 квітня до вчителів школи звернулися три учні 1-го і 4-го класів з приводу поганого самопочуття, а ввечері ще троє першокласників, які відвідували групу продовженого дня, поскаржилися на погане здоров`я.

20 і 21 квітня до інфекційного відділення Сумської міської дитячої клінічної лікарні було доставлено 19 школярів, які скаржилися на нудоту і високу температуру. В цілому в цій школі зареєстровано 25 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції. Станом на 25 квітня у 22 хворих було підтверджено діагноз - гостра кишкова інфекція, викликана стафілококом золотистим.

«Згідно з висновком Сумської міської санітарно-епідеміологічної станції, чинником інфікування стали готові страви, які вживали діти у шкільній їдальні. Бактеріологічно підтверджено, що джерелом інфекції стали працівники пищеблока - кухар, підсобний працівник і прибиральник», - зазначив прокурор.

За його інформацією, за таких обставин у діях працівників школи вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого згаданою статтею Кримінального кодексу України.