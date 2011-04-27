Тренера засуджено до 6 років в'язниці за побиття 7-річного шахіста

Центральний районний суд Сімферополя засудив тренера до шести років позбавлення волі за побиття семирічного шахіста і знущання з нього.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

"Шахіст натерпівся від наставника на змаганнях, що проходили в квітні минулого року в Євпаторії. За не дуже вдалі виступи юний спортсмен одержував "наставляння" у вигляді побоїв і знущань", - говориться в прес-релізі.

Суд, розглянувши представлені прокуратурою докази скоєння керівником шахового гуртка в Сімферополі злочинів, визнав їх достатніми.

Вирок суду першої інстанції може бути оскаржено в апеляційному суді.