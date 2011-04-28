Чи будуть кримські пляжі безоплатними?

У Криму до початку курортного сезону функціонуватимуть не менш як 250 безплатних пляжів.

Про це на прес-конференції заявив голова Постійної комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу і туризму Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ, повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту.

За його словами, проблема доступності та безплатного користування пляжами не вирішувалася в автономії довгі роки, і в даний час ситуація врегульована: якщо в 2009 році лише 62 пляжі в автономії були доступні для всіх бажаючих (при цьому в 14 курортних населених пунктах взагалі не було пляжів загального користування), то в 2010 році ця цифра становила вже 93.

Нинішнього року, за даними місцевих органів влади, кількість загальнодоступних безплатних пляжів, на яких зможуть відпочивати всі бажаючі, становитиме 207. Відповідно до правил облаштування, обладнання і використання пляжних зон в АРК, затверджених кримським парламентом, на цих пляжах можуть надаватися платні послуги, зокрема, користування шезлонгами, проте їх кількість не може перевищувати 35% площі пляжу. До початку активного курортного сезону – до 15 червня – на території Криму таких пляжів буде не менш як 250.

Р.ТЕМІРГАЛІЄВ зазначив, що контролювати ситуацію на пляжах буде комунальне підприємство, створене при Міністерстві курортів і туризму АРК, яке почне працювати вже 4 травня. У разі порушень правил користування пляжними територіями будь-який відпочиваючий зможе звернутися за телефонами «гарячої» лінії, яка буде організована в профільному міністерстві та Головному управлінні із захисту прав споживачів.