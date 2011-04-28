З сиропу для кашля можна виготовити наркотики

Рівненські правоохоронці затримали 33-річного жителя обласного центру, який у своїй квартирі облаштував нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у Рівненському міськвідділі міліції, за місцем проживання цього чоловіка виявлено та вилучено пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на первентин, вагою майже один грам, 35 скляних колб ємністю по 100 мілілітрів кожна з наркотичною речовиною та обладнання для виготовлення наркотичних засобів.

Як з’ясувалося, наркотики виготовлялися із звичайного сиропу від кашлю. Цей препарат вступає в реакцію з іншими прекурсорами, в результаті чого утворюється наркотична речовина «первентин».

Як повідомив в.о. начальника карного розшуку Рівненського міськвідділу міліції Тарас САБАНЮК, наразі порушено кримінальну справу за статтею 317 Кримінального кодексу України (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), яка передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Підозрюваний знаходиться на підписці про невиїзд.