У Житомирі місцевий житель "замінував" електропотяг
10:28, 28 квітня 2011Новини регіонів
0
Евакуйовано десятки осіб
У Житомирі 26 квітня до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в електропотягу сполученням "Коростень-Шепетівка" на залізничній станції Коростень закладено вибухівку.
Як повідомили кореспондента УНІАН в управлінні МНС України у Житомирській області, на час проведення перевірки із електропотягу було евакуйовано кілька десятків осіб. На місці події працювала вибухотехнічна служба та оперативно-слідча група міліції. Вибухонебезпечних предметів в електропотязі не виявлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter