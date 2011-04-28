Харківщина: чиновник відкрив стрільбу по рибалках

Чугуївський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом стрільби чиновника по чоловікам, які мали намір порибалити на його ставку в селищі Башкирівка Чугуївського району.

Про це кореспондента УНІАН повідомила керівник Центру зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

Вона зауважила, що справа порушена за ч. 2 ст. 196 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Л.ВОЛКОВА підкреслила, що справу порушено «за фактом» інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня член виконкому Чугуївської міської ради, приватний підприємець, власник ставка обстріляв із мисливського карабіну АКМС-МФ-1 двох чоловіків, які намагалися порибалити на його водоймі.