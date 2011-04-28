У Луцьку відкрили клініку репродуктивного здоров’я «Боголюби».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, лікувальний заклад створено з метою допомогти безплідним подружнім парам Волині народити здорову дитину. Клініка репродуктивного здоров’я «Боголюби» функціонуватиме на базі Волинської обласної клінічної лікарні.

У клініці використовуватимуть нові репродуктивні технології запліднення in vitro, тобто екстракорпоральний метод запліднення.

Раніше безплідні пари з Волині змушені були звертатись по допомогу в репродуктивні центри Києва, що пов’язано з великими незручностями.

У місцевій клініці жінки зможуть отримати висококваліфіковане обстеження: УЗД, кольпоскопію, гістеросальпінгографію, повний обсяг лабораторної діагностики, спермограму. Центр оснащено найновітнішим обладнанням для репродуктивної медицини на рівні європейських закладів відповідного напрямку. Усі сучасні методики допоміжних репродуктивних технологій лікувального закладу ґрунтуються на базисній біотехнології запліднення in vitro.

За даними прес-служби ОДА, на Волині проживає 587 тис. жінок, з них 287 тис. жінок репродуктивного віку та 22 тис. дівчаток-підлітків. За офіційними даними, кожна п’ята родина безплідна.