На Полтавщині близько тисячі інвалідів шукають роботу
13:22, 28 квітня 2011Новини регіонів
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Люди з обмеженими можливостями
На Полтавщині близько тисячі інвалідів шукають роботу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олександр КОВАЛЬ.
За його словами, в цьому році роботу шукав 961 інвалід, з них робоче місце отримала 81 особа. Зокрема, для шістьох людей з обмеженими можливостями влада надала дотації і забезпечила робочі місця на 2 роки, двом інвалідам допомогли створити власну справу.
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