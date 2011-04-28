На Полтавщині близько тисячі інвалідів шукають роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олександр КОВАЛЬ.

За його словами, в цьому році роботу шукав 961 інвалід, з них робоче місце отримала 81 особа. Зокрема, для шістьох людей з обмеженими можливостями влада надала дотації і забезпечила робочі місця на 2 роки, двом інвалідам допомогли створити власну справу.