У Миколаєві створено незвичайну службу виклику екстрених служб

У Миколаєві презентовано проект «Почуй мене», завдяки якому люди з ослабленим слухом і розладами мови зможуть самостійно викликати екстрені служби «101», «102», «103» за допомогою SMS-повідомлень.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

Проект здійснюється в рамках соціальної ініціативи «Для людей, для країни!» за сприяння телеком-оператора «Київстар» і Миколаївської міської ради.

Миколаївське відділення Української організації товариства глухих (УОТГ) і Департамент праці та соціального захисту Миколаївського міськвиконкому створили базу даних людей із порушеннями слуху. До неї увійшли 300 абонентів, робота над поповненням бази даних триває.

За словами начальника оперативно-диспетчерської служби УМНС Григорія ДІДАНА, «система досить проста у використанні. Для виклику екстрених служб Миколаєва людині з порушенням слуху або мови необхідно зі свого мобільного телефону, зареєстрованого в Миколаївській організації УОТГ, відправити SMS на номер МНС, «швидкої» або міліції. Шаблони повідомлень уже є в телефоні».

По SMS рятувальники визначать відправника, звірившись із базою даних. Це виключить виїзд на хибні виклики й дозволить швидко знайти адресу абонента. Повідомлення в разі потреби можна буде відразу ж переадресувати медикам або міліції, що прискорить надання необхідної допомоги.