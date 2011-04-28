В Черкаській області «Опель» протаранив сівалку

В Черкаській області в ніч на 28 квітня легковий автомобіль «Опель» протаранив сівалку. Водій загинув на місці, пасажир автомобіля отримав струс головного мозку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, аварія сталася у Драбівському районі Черкаської області. На автодорозі 44-річний водій автомобіля «Опель» не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, унаслідок чого автомобіль зіштовхнувся з трактором МТЗ-80, до якого була причеплена сівалка.