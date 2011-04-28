Членами муніципальної лікарняної каси стали 11 тисяч киян

У столичній муніципальній лікарняній касі, за інформацією правління МЛК, зареєструвалося понад 11 тис. киян. Про це поінформувала начальник Головного управління охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО у своєму виступі під час засідання сесії Київради, повідомилим УНІАН у прес-службі Київськохї міської державної адміністрації.

За інформацією Р.МОІСЕЄНКО, більше тисячі людей вже отримали свої індивідуальні картки члена МЛК.

«Київська муніципальна лікарняна каса є благодійною неприбутковою організацією, що була створена наприкінці 2010 року. За час роботи організації, керівництвом МЛК було укладено угоди з мережею аптечних закладів (всього понад 210 аптечних закладів) та з оптовими фармацевтичними фірмами на поставку лікарських засобів та засобів медичного призначення. Розпочато поставку лікарських засобів та засобів медичного призначення в лікувально-профілактичні заклади, з якими укладено угоду про співпрацю. Що стосується медичного персоналу, то наразі сформовано інститут лікарів-експертів. Такі фахівці присутні у кожному лікувально-профілактичному закладі, з яким було укладено угоду про співпрацю, і завжди можуть надати кваліфіковані консультації членам «Муніципальної лікарняної каси», – розповіла Р.МОІСЕЄНКО.

Начальник Головного управління охорони здоров’я також поінформувала, що на рахунках благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса» наразі акумульовано більш як 800 тис. грн. За ці кошти члени МЛК при необхідності отримуватимуть медикаменти, діагностичні витратні матеріали при наданні медичної допомоги у стаціонарах.

«Лікарняні каси – суто добровільна справа. Такі організації успішно працюють як в регіонах України, так і в європейських країнах. Вивчаючи досвід роботи подібних організацій, я можу запевнити, що цей проект вигідний як для пацієнтів, так і для медичних закладів. Адже, обсяги фінансування медичної сфери, які ми маємо на сьогодні, не дають змоги у повному обсязі забезпечити надання медичної допомоги, і передусім, медикаментозної підтримки пацієнтам, які змушені звертатися до лікувально-профілактичних закладів. Впровадження цього проекту дає змогу залучити додаткові кошти для поліпшення забезпечення громадян - членів лікарняної каси медикаментозними та діагностичними засобами. Сплачуючи до МЛК щомісяця невелику суму, пацієнт отримує гарантію, завдяки якій може бути певен, що отримає необхідні медикаменти та розхідні матеріали для медичної допомоги тоді, коли це буде необхідно», – розповіла Р.МОІСЕЄНКО.

Для того, аби стати членом лікарняної каси, необхідно написати заяву і зробити перший внесок у розмірі 10 гривень. Після сплати щомісячного внеску у розмірі 30 гривень три місяці поспіль, людина має звернутися до офісу «Муніципальної лікарняної каси» за адресою Харківське шосе, 121, кімн. 212. Особа, що вступила до лікарняної каси, отримає індивідуальне посвідчення «члена лікарняної каси», яке дає право на користування послугами.

З більш детальною інформацію щодо діяльності «Муніципальної лікарняної каси» можна ознайомитися на сайті цієї організації: http://mlk.org.ua/