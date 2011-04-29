Волинь: чиновник на автомобілі збив матір з дитиною

На Волині чиновник на автомобілі збив матір з дитиною, які їхали на велосипеді.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з поінформованих джерел, за кермом автівки перебував заступник Рожищенського міського голови.

Повідомлення про ДТП у райвідділ міліції в с. Кременець Рожищенського району надійшло вчора, 27 квітня, близько 21.00.

Згідно з інформацією міліції, внаслідок зіткнення жінка отримала забій лівої гомілки, дитина - струс головного мозку. Обох госпіталізовано в Рожищенську районну лікарню.

Автомобіль вилучено. Триває слідство.