Черкащина: в лісах надзвичайно висока пожежна небезпека

В лісах Черкаської області оголошено надзвичайно високий клас (5 класу) пожежної небезпеки у зв’язку з тривалою відсутністю значних дощів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, за даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології, тепла погода, яка встановилася в останні дні, на півмісяця випереджає кліматичну норму. Середньодобова температура складає по області 15-18°, що на 5-8° вище норми. За прогнозами синоптиків, ы надалі збережеться тепла та суха погода. Значних дощів не очікується і на початку травня, хоча можливі невеликі короткочасні опади.

Тож, тривала відсутність значних дощів обумовлює високий клас пожежної небезпеки в екосистемах Черкащини. Тому лісники закликають всіх жителів області обмежити перебування в лісових масивах та бути дуже обережними з вогнем, аби не доступити виникнення пожеж.