На Буковині син убив матір через пляшку горілки

У Вижницькому районі Чернівецької області через пляшку горілки син жорстоко вбив 58-річну матір.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернівецькій області, у селі Вали Вижницького району на подвір’ї власного господарства виявили тіло 58-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями. Жінку булу жорстоко побита, її тіло вкривали численні садни. Судмедексперти надали заключення про наявність перелому ребер і рук, та констатували, що причиною смерті стала ішемічна хвороба серця.

Згодом було встановлено, що напередодні Великодня 33-річний син, повернувшись додому вночі, почав вимагати у матері пляшку горілки, що призначалася на святковий стіл. Відмова матері спричинила спалах агресії: чоловік схопив палицю та почав завдавати удар за ударом, доки жінка не впала. Тоді він перетягнув тіло матері в сарай, де і залишив. Через півдня, протверезілий син пішов до матері та виявив, що вона вже не дихає, після чого пішов до сусідки по допомогу.

Відносно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне завдання тілесного ушкодження середнього ступеня важкості), що передбачає три роки позбавлення волі. На даний момент 33-річний зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.