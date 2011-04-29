Черкащина: на сміттєзвалищі виявлено тіла 3-х місцевих жителів
11:39, 29 квітня 2011Новини регіонів
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Причина смерті встановлюється
Вчора о 17.00 поблизу міста Тальне Черкаської області на сміттєзвалищі було виявлено тіла трьох місцевих жителів.
Причина смерті встановлюється, повідомляє прес-служба МНС.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.
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