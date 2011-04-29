У Бортничах автомобіль травмував п’ятьох школярів

У Бортничах, що під Києвом, автомобіль «Ланос» травмував п’ятьох школярів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ ГУ МВС у м.Києві, близько о пів на четверту дня автомобіль «Ланос» виїхав на тротуар і скоїв наїзд на групу школярів - п’ятьох хлопчиків 11-12 років. Попередньо з’ясовано, що діти йшли на тренування.

Четверо потерпілих госпіталізовано до «Охматдиту», а ще одного потерпілого доставлено до дитячої лікарні на вулиці Алішера Навої, де його було прооперовано.

За фактом проводиться розслідування.