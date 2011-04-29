Кіровоградщина: в антисанітарії виготовлялась молочна продукція

На Кіровоградщині співробітники відділу податкової міліції Олександрійської ОДПІ викрили підпільний цех з виробництва продуктів молочної групи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Державній податковій адміністрації в області.

Виробництво вершкового масла, сметани, сироватки та сиру шляхом сепарації молока здійснювалось в антисанітарних умовах. Місцевий підприємець, який організував підпільну молочарню, не мав жодних дозвільних документів на здійснення такого виду діяльності.

Як виявили податківці, вироблена продукція реалізовувалась у роздрібній мережі продуктових магазинів міста Олександрії. Власники торгових точок приймали підроблену продукцію без будь-яких супровідних документів, що підтверджували б якість товару, визначали його виробника чи термін зберігання.

Під час проведення огляду території та приміщень цеху описано та вилучено з незаконного обігу обладнання та готову продукцію на загальну суму більше 100 тис. грн. Триває перевірка.