На пошті в Сумах у посилках виявили міни

У Сумах 28 квітня до чергової частини Ковпаківського райвідділу міліції зателефонувала оператор МНС і повідомила, що в приміщенні центрального відділення «Укрпошти» у фасувальному цеху виявлено дві посилки, в яких знаходяться предмети, схожі на міни.

Як повідомили УНІАН у секторі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Сумській області, на виклик за вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці, які, оточивши територію, евакуювали з будівлі людей.

Співробітники міліції виявили у двох окремих пакетах два металеві корпуси від мінометних мін калібру 50 мм часів Великої Вітчизняної війни, пошкоджені іржею. Адресувалася ця посилка 42-річному жителеві Сум від незнайомця.

Знахідку направили у відділ вибухотехнічних і пожежотехнічних досліджень.

За даним фактом проводиться перевірка.