У Києві збували важкі наркотики у розважальних закладах

У Києві викрито групу молодих людей, до складу якої входили двоє дівчат, які збували важкі наркотики в розважальних закладах.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Шевченківського райуправління міліції вилучили понад 300 г кокаїну, синтетичні наркотики і чималу суму грошей як у гривнях, так і в іноземній валюті.

За попередніми даними, вилучені наркотики - іноземного походження. Встановлюються канали їхнього надходження в Україну.