У Києві збували важкі наркотики у розважальних закладах
16:47, 29 квітня 2011Новини регіонів
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Викрито групу молодих людей
У Києві викрито групу молодих людей, до складу якої входили двоє дівчат, які збували важкі наркотики в розважальних закладах.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Шевченківського райуправління міліції вилучили понад 300 г кокаїну, синтетичні наркотики і чималу суму грошей як у гривнях, так і в іноземній валюті.
За попередніми даними, вилучені наркотики - іноземного походження. Встановлюються канали їхнього надходження в Україну.
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