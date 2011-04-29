На Сумщині для онкохворих дітей зібрано більш як 330 тис. грн

У Сумській області під час доброчинної акції «До світлого дня - світлі вчинки» для онкохворих дітей зібрано більш як 333 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами акції виступили обласна Держтелерадіокомпанія і Сумська єпархія УПЦ Московського патріархату.

Генеральний директор СОДТРК Лариса ЯКУБЕНКО нагадала, що метою проведення цього заходу був збір коштів для придбання медичного устаткування, медикаментів, продуктів харчування та іншої доброчинної допомоги для відділення гематології й онкології обласної дитячої клінічної лікарні, де зараз перебуває 133 дитина. «До нашої телекомпанії постійно звертаються батьки дітей, яким поставлено страшний діагноз, з проханням повідомити розрахункові рахунки, на які можна переказати кошти для лікування хворих. У зв`язку з цим ми, щоб допомогти як можна більшій кількості онкохворих дітей, і вирішили провести цю акцію, взявши собі в партнери Сумську єпархію», - розповіла Л.ЯКУБЕНКО.

За підсумками акції, в цілому, зібрано 333 тис. 60 грн. 27 коп., із яких більш як 250 тис. грн. становлять пожертвування парафіян усіх храмів Сумської єпархії. Ще 36 тис. грн. надійшли від юридичних і фізичних осіб на рахунки єпархіального управління. Крім того, учасниками акції стали десятки людей різного віку і статку.

«Один із них - 10-річний Семен САЄНКО, який, особисто прийшовши до офісу ОДТРК, укинув в скриньку 100 грн. На питання, звідки у нього ці гроші, хлопчик відповів, що кошти йому подарували на придбання подарунка на день народження. Але коли він почув про цю акцію по радіо, то вирішив віддати їх для лікування своїх однолітків», - розповіла Л.ЯКУБЕНКО.

Вона повідомила, що організатори акції зараз визначаються з тим, яке устаткування або медикаменти придбати на зібрані кошти.

Єпископ Сумський і Охтирський ЄВЛОГІЙ зазначив, що проведення такої акції засвідчило про наявність в суспільстві високого рівня гуманності.

«Суспільство, яке здатне на святі вчинки, здатне й до своєї перебудови, зростання і зрощування в собі християнських основ», - сказав владика.