Встановлено причину загибелі людей, чиї тіла були на смітнику

Встановлено причину загибелі трьох людей, тіла яких знайдені на сміттєзвалищі поблизу міста Тальне Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в Черкаській області, увечері 28 квітня до чергової частини Тальнівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території міського сміттєзвалища виникла пожежа і на місці пожежі виявлено обгорілі тіла трьох людей. На місце події вихала слідчо-оперативна група райвідділу, працівники МЧС, прокуратури району. Тіла загиблих зразу ж було направлено на судово-медичну експертизу до Уманської міськлікарні для встановлення причини смерті.

Як повідомив начальник Тальнівського РВ УМВС в Черкаській області Олександр КРУТІЙ, особи загиблих встановлено. Це місцеві жителі – 38-річна жінка та двоє чоловіків 33-х та 47-ми років, які мешкали у лісопосадці, неподалік сміттєзвалища. Всі троє мають родини та домівки, але вживали алкогольні напої та вели асоціальний спосіб життя. Жили з того, що збирали на звалищі металобрухт та пляшки, здавали до пунктів прийому, а на вилучені гроші купували алкоголь та їжу. Їх неодноразово намагалися повернути додому, працівники сміттєзвалища прибирали курінь, де жили ці люди, але через деякий час, вони поверталися. Знову будували з різного мотлоху собі житло, використовували для освітлення та приготування їжі відкритий вогонь. Скоріше за все цей стало причиною пожежі, в якій загинули люди.

Судово-медичною експертизою встановлено, що смерть людей настала внаслідок отруєння продуктами горіння.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 17.00 поблизу міста Тальне Черкаської області на сміттєзвалищі було виявлено тіла трьох місцевих жителів.