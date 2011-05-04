Одеський міліціонер застрелився на грунті сімейних стосунків

Виявлений в райцентрі Миколаївка Одеської області застреленим 25-річний співробітник РВВС загинув унаслідок суїциду на грунті сімейно-побутових стосунків.

Такого попереднього висновку дійшли співробітники прокуратури Одеської області та експерти-криміналісти, залучені до ретельного огляду місця події та тіла загиблого міліціонера, повідомив УНІАН начальник ЦГЗ УМВС України в Одеській області Віктор МИРОШНИЧЕНКО.

Втім, зазначив В.МІРОШНИЧЕНКО, «слідству належить ще одержати висновки лікаря-патологоанатома, судово-медичної та балістичної експертиз».

За його словами, «виявлено всі патрони від табельної зброї, крім використаного при пострілі».

Як повідомляв УНІАН, загиблий працював помічником дільничного інспектора міліції Миколаївського РВВС. У момент загибелі був у форменому одязі й перебував у складі добового наряду слідчо-оперативної групи райвідділу міліції. Тіло виявлене на вуличній лавці. На місці події знайдено його табельну зброю - пістолет Макарова.