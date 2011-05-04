Сумщина: дітям з цукровим діабетом збирають кошти

З 1 по 15 травня в Сумській області пройде VI Всеукраїнська добродійна акція «Від серця до серця» із збору грошей на медичне устаткування для лікування дітей, хворих на цукровий діабет.

Як повідомила кореспондентові УНІАН представник регіонального штабу акції Христина СКРИПНИК, зокрема, цього року волонтери збиратимуть гроші на устаткування для ендокринологічного відділення обласної дитячої лікарні.

«Нині триває підбір волонтерів. Ми буде раді всім, у кого є бажання приєднатися до акції», - наголосила Х.СКРИПНИК.

За її словами, під час акції пройде багато цікавих заходів: фут-квест, Кубок з футболу, рок-концерт, стріт-КВН, фінальний концерт на площі Незалежності обласного центру.

Результати акції буде озвучено впродовж місяця.

Як повідомляв УНІАН, торік за гроші, зібрані під час благодійної акції «Від серця до серця» (90 тис. грн.), було куплено устаткування для відділення офтальмології.