Хмельницький: працівник газової компанії отруївся газом
11:52, 04 травня 2011Новини регіонів
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Ще двоє постраждали
У Хмельницькому від отруєння газом помер один працівник газової компанії, ще двоє постраждали.
“У підземному технологічному колодязі під час проведення профілактичних робіт на газовому вентилі сталося отруєння природним газом 3 працівників ПАТ „Хмельницькгаз”, - йдеться у повідомленні.
За даними МНС, постраждалих було госпіталізовано до Хмельницької міської лікарні, де 1 працівник помер.
Правоохоронними органами проводяться слідчі дії.
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