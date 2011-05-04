Хмельницький: працівник газової компанії отруївся газом

11:52, 04 травня 2011
Новини регіонів
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Ще двоє постраждали

У Хмельницькому від отруєння газом помер один працівник газової компанії, ще двоє постраждали.

“У підземному технологічному колодязі під час проведення профілактичних робіт на газовому вентилі сталося отруєння природним газом 3 працівників ПАТ „Хмельницькгаз”, - йдеться у повідомленні.

За даними МНС, постраждалих було госпіталізовано до Хмельницької міської лікарні, де 1 працівник помер.

Правоохоронними органами проводяться слідчі дії.

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