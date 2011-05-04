У Вінниці під час ДТП загинули дві жінки

У Вінниці внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві жінки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, водій автомобіля «Мерседес», 27-річний житель Вінниці, скоїв зіткнення з автомобілем «КІА» під керуванням 37-річної вінничанки, після чого скоїв наїзд на пішохода, 39-річну жінку. Внаслідок ДТП обидві жінки загинули на місці пригоди.

Водій «Мерседеса» з місця події втік, проте працівники ДАІ затримали його.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу.