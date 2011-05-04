Луганщина: на 930 тис. працюючих - 751 тис. пенсіонерів

У Луганській області на 930 тисяч осіб працездатного населення доводиться 751 тисяча пенсіонерів.

Про це заявив заступник голови Луганської облдержадміністрації Анатолій РЕПИЦЬКИЙ на засіданні обласного комітету з економічних реформ, члени якого розглянули питання «Пенсійна реформа в Україні, підвищення соціальних стандартів життя населення», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

За словами начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Євгена КОМЧАДАЛОВА, з цих 930 тисяч працюючих офіційно сплачують Пенсійному фонду трудові внески лише 592 тис. осіб. За його словами, на 100 працюючих у Луганській області доводиться 125-128 пенсіонерів.

Наголошувалося також, що через співвідношення працюючих людей і пенсіонерів країна має великий дефіцит пенсійного бюджету. Так, минулого року з держбюджету на покриття цього дефіциту було виділено 20 млрд. грн. Цього року очікується, що він буде на рівні 17 млрд. грн. «Це величезні суми. І вони могли б піти на розвиток нашої економіки, вирішення більш насущних соціальних проблем», – вважає заступник голови ОДА.

Він також зазначив, що потреба нарахувань до ПФ для Луганської області становить майже 15 млрд. грн. на рік. «При цьому збираємо ми лише 7,2 млрд. грн. І це не тому, що "погано збираємо", а тому що бази немає», – заявив А.РЕПИЦЬКИЙ.

«Із ситуації, що склалася, є два виходи. Перший – у кращому разі просто "заморозити", а то й зовсім зменшити рівень пенсії. Але чи це вихід? За розрахунками фахівців фінансово-економічних управлінь облдержадміністрації, середньостатистичний житель області витрачає на місяць 1850 грн. При цьому середня пенсія в регіоні становить 1311 грн. І це середня пенсія, не мінімальна. Адже 80% наших пенсіонерів отримує пенсію до 800 грн. на місяць. Тому й залишається лише другий варіант: просити людей працювати довше», – вважає А.РЕПИЦЬКИЙ.