Американська організація передала Луганщині медобладнання

Американська громадська організація «Міжнародна допомога і розвиток, Інк.» (IRD) передала Луганській області медичне приладдя й обладнання на суму майже 10 млн. доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, про це було заявлено на зустрічі заступника голови Луганської облдержадміністрації Родіона МІРОШНИКА з представниками організації в Луганській області.

У ході зустрічі директор гуманітарного проекту IRD Держдепартаменту США Тетяна ЖАБЕНКО висловила особливу подяку владі області за допомогу й підтримку, зокрема, за надану організації можливість користуватися складом на митному терміналі, що значно спрощує роботу.

«Хочу відзначити, що загалом, на обласному рівні всі питання вирішуються дуже оперативно. І ми за це дуже вдячні», – заявила вона.

За словами Т.ЖАБЕНКО, в Україні американська міжнародна громадська організація «Міжнародна допомога і розвиток, Інк.» працює з травня 2002 року. З серпня 2005 року гуманітарний проект із розподілу медичного приладдя й обладнання реалізується в Донецькій та Луганській областях. Партнерами організації в Луганській області є обласна дитяча клінічна лікарня, обласна громадська організація Червоного Хреста, обласна організація «Союз Чорнобиль України».

За час роботи проекту в область направлено 52 контейнери гуманітарної допомоги на суму 9 млн. 896 тис. 348 дол. США, зокрема 29 контейнерів із медичним обладнанням і приладдям і 23 контейнери з товарами немедичного призначення. У жовтні область отримає 300 інвалідних візків, зазначила Т.ЖАБЕНКО. За її словами, це один із двох контейнерів, які направлені в Україну, другий буде направлено в АР Крим.

Загалом, гуманітарну допомогу в Луганській області отримали понад 200 державних і недержавних організацій, зокрема 36 медичних установ, 12 шкіл-інтернатів, організацій інвалідів із міст і районів області.