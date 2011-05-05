У Криму оголошене штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на другу половину сьогоднішнього дня і на завтра, 5 травня, штормове попередження в регіоні через погіршення погодних умов і закликало жителів Криму і туристів відкласти відвідини гір і утриматися від виходів у море.

Про це повідомила прес-служба відомства.

На території півострова очікуються сильні зливи, грози, місцями град. У зв`язку із сильними опадами можливе підвищення рівня річок на 0,8 метра.

Рятувальники просять кримчан під час грози уникати відкритої місцевості і підвищень, не знаходитися під деревами, що окремо стоять, електроопорами, поблизу металевих конструкцій. «У приміщеннях бажано не використовувати електроприлади і не користуватися телефонним зв`язком. Особливу увагу звертати на безпеку дітей», - йдеться в прес-релізі.