Чернігівщина: цього літа планують оздоровити 53% дітей

У Чернігівській області цього літа планують оздоровити 53% дітей.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Віктора ТКАНКА.

За його словами, на оздоровчу кампанію цього року планується витратити 33,4 млн. грн. У 2010 році оздоровчими і відпочинковими послугами в області було забезпечено понад 51 тис. дітей шкільного віку, що склало 52,28% від загальної кількості дітей в області (всього – 98 тис. 426 дітей). «Одним з основних чинників забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей є належне та своєчасне фінансування, яке здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, Фонду соціального страхування і позабюджетних коштів», - зауважив В.ТКАНКО.

Оздоровчі та відпочинкові послуги у Чернігівській області дітям готові надати 28 закладів оздоровлення та відпочинку, з яких – 20 позаміських, 6 санаторного типу та 2 дитячі центри. Крім того, цього року відновлять свою роботу ще два заклади – приватний заклад «Казка» у Прилуцькому районі та дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Дружба» у Чернігові. Водночас 9 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області пройшли державну атестацію і мають відповідну категорію.

На думку заступника голови ОДА, матеріально-технічна база практично всіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку застаріла, переважна більшість приміщень не відповідають сучасним вимогам. Тому, вважає він, є нагальна потреба тісної співпраці міських рад та райдержадміністрацій, на території який знаходяться позаміські заклади оздоровлення та відпочинку, з власниками закладів щодо проведення відповідної роботи стосовно подальшої ефективної діяльності закладів, вирішення питань надання передбачених законодавством пільг.