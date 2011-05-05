У Донецьку біля кладовища знайшли мішок із людськими кістками

У Донецьку недалеко від старого кладовища в районі заводу «Топаз» комунальні працівники знайшли мішок із людськими останками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради Костянтин САВІНОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

К.САВІНОВ зазначив, що останки передано правоохоронним органам міста для ідентифікації.

«Дійсно, відбулася ситуація достатньо неприємна для нас. У п`ятницю, під час підготовки кладовища до поминальних днів, проводилося прибирання із залученням комунальної техніки на прилеглій до кладовища території. Під час робіт було виявлено мішок із людськими кістками. А саме, три черепи й фрагменти кісток кінцівок. Було викликано відповідні служби», - розповів він, додавши, що комунальні служби не мають відношення до перепоховання цих останків.

«Це кладовище закрите. Поховання там проводяться лише тих родичів, які мають раніше відведені місця для поховання. Говорити про те, що комунальники звільняють територію для проведення подальших поховань передчасно й необгрунтовано», - заявив К.САВІНОВ.

У свою чергу Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО доручив депутатській комісії міськради з ЖКГ «перевірити цей факт із компетентними органами».