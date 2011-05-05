На Тернопільщині вибухнув артснаряд, постраждали 2 людини

Вчора о 18.00 у с. Заривинці Бучацького району Тернопільської області під час розпилювання артилерійського снаряда стався вибух, внаслідок чого постраждали дві людини.

Як повідомляє прес-служба МНС, поранених госпіталізовано, у тому числі в однієї людини травматична ампутація лівої гомілки.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Тернопільській області.