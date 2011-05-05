На Тернопільщині вибухнув артснаряд, постраждали 2 людини
13:05, 05 травня 2011Новини регіонів
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Його розпилювали...
Вчора о 18.00 у с. Заривинці Бучацького району Тернопільської області під час розпилювання артилерійського снаряда стався вибух, внаслідок чого постраждали дві людини.
Як повідомляє прес-служба МНС, поранених госпіталізовано, у тому числі в однієї людини травматична ампутація лівої гомілки.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Тернопільській області.
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