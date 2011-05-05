Чернігівщина: знеструмлено 7 населених пунктів

У Чернігівській області внаслідок негоди знеструмлено 7 населених пунктів. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації. Зокрема, у Прилуцькому районі внаслідок несприятливих погодних умов – дощ, грози, пориви вітру - вранці стався порив повітряних ліній електропостачання. Пошкоджено 3 ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 7 населених пунктів та 24 трансформаторних підстанцій. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ВАТ ЕК «Чернігівобленерго».

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