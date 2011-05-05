Полтавщина: цього року будуть оздоровлені 64 тисячі дітей

У Полтавській області цього року будуть оздоровлені 64 тисячі дітей.

Про це повідомив УНІАН заступник голови облдержадміністрації Валерій ПАРХОМЕНКО.

«Із 123 тисяч дітей шкільного віку області більше 50% охоплять оздоровленням і відпочинком», - сказав В.ПАРХОМЕНКО.

Він також повідомив, що при закладах освіти протягом оздоровчого сезону працюватиме 801 табір із денним перебуванням, 141 табір праці та відпочинку, 16 наметових містечок, у яких відпочине 38 тисяч 641 дитина.

Також в області працюватимуть 29 заміських оздоровчих закладів.

Середня вартість путівки в заміський табір становитиме цього року від 1700 до 2300 грн.