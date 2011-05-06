Київські пляжі погано підготовлені до літнього сезону

Експерти констатують низку недоліків у підготовці київських пляжів до літнього сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, голова київської міської організації Всеукраїнського товариства охорони природи Микола ЩЕПЕЦЬ на прес-конференції зазначив, що цьогоріч уперше з 1999 року міська влада зменшила кількість пляжів, які готуються до відкриття купального сезону.

Також він зауважив, що у процесі підготовки на київські пляжі не завезли жодного кубометру піску, хоча нормативні документи передбачають оновлення піску на пляжах щорічно. За словами М.ЩЕПЦЯ, така ситуація триває вже 4-й рік.

Еколог також нагадав, що у березні цього року відразу на 4-х київських пляжах горіли господарські приміщення, в результаті чого згоріли катамарани та ліжаки, підготовлені до пляжного сезону.

Недостатніми він назвав і проведені роботи з дератизації території пляжів. За інформацією М.ЩЕПЦЯ, вперше за останні 10 років у 2010 і вже 2011 роках після купання у київських водоймах були зафіксовані випадки зараження на лептоспіроз, переносниками збудника якого є миші та щури. “Це говорить про якість підготовки до сезону”, – сказав він.

Разом з тим, еколог зазначив, що працівники комунального підприємства “Плесо” “вкладають душу” в свою роботу, але їхні можливості у підготовці пляжів суттєво обмежені. М.ЩЕПЕЦЬ пояснив, що штат підприємства за останній час значно скоротили і працівникам важко виконувати покладені на них обов’язки.

У свою чергу, директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО повідомив, що велика кількість зон відпочинку біля води не обладнана туалетами, що може призводити до виникнення інфекційних хвороб.

Також він звернув увагу на велику кількість автомобілів, які залишають безпосередньо біля водойм, наслідком чого є підвищена загазованість повітря і порушення санітарних норм.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня заступник гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК повідомив, що до літнього сезону 2011 року підприємство готує 11 централізованих пляжів та 14 зон відпочинку біля води. До цього переліку увійшли такі пляжі: Чорторий (парк Дружби Народів), Пуща-Водиця (ставок на р.Горенка), Вербний (оз. Вербне), Молодіжний, Дитячий, Золотий, Венеція, Передмістна слобідка (у Гідропарку), «Райдуга» на (оз. Райдуга), Тельбін (оз. Тельбін), Центральний (о. Труханів).

Як поінформував Д.РУДНИК, більшість підготовчих робіт на територіях пляжів вже виконана і після 10 травня всі необхідні документи планується передати в санепідстанцію міста для отримання офіційних дозвільних паспортів на користування пляжами для оздоровлення та відпочинку жителів столиці.